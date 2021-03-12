По его данным, старший сын Ахметова Дамир 7 декабря 2020 года приобрел недвижимость на берегу Женевского озера, в деревне Везена. Лещенко уточнил, что Ахметов купил виллу, дом и участок площадью 7,6 тыс. квадратных метров.

Жуть африканская. Что поедал беспощадный хозяин виллы Ахметова на Лазурном берегу
Жуть африканская. Что поедал беспощадный хозяин виллы Ахметова на Лазурном берегу

Продавцом был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен, родившийся в Саудовской Аравии, который входит в список 100 самых влиятельных арабов мира. В частности, он является совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.

Старший сын Ахметова — 32-летний Дамир покинул Украину в возрасте 10 лет. Он учился в Швейцарии и Великобритании. Также Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и «Метинвест».

В мае прошлого года первую строчку в рейтинге самых богатых украинцев занимает олигарх Ринат Ахметов, состояние которого по сравнению с 2013 годом сократилось в шесть раз, до 2,8 млрд долларов. Об этом сообщалось в рейтинге, который украинский Forbes публикует впервые с 2016 года.