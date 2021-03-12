Старший сын богатейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова стал обладателем недвижимости на берегу Женевского озера за 60 миллионов франков. Об этом 12 марта в YouTube рассказал член набсовета «Укрзализныци», бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко

По его данным, старший сын Ахметова Дамир 7 декабря 2020 года приобрел недвижимость на берегу Женевского озера, в деревне Везена. Лещенко уточнил, что Ахметов купил виллу, дом и участок площадью 7,6 тыс. квадратных метров. Жуть африканская. Что поедал беспощадный хозяин виллы Ахметова на Лазурном берегу

Продавцом был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен, родившийся в Саудовской Аравии, который входит в список 100 самых влиятельных арабов мира. В частности, он является совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.

Старший сын Ахметова — 32-летний Дамир покинул Украину в возрасте 10 лет. Он учился в Швейцарии и Великобритании. Также Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и «Метинвест».

В мае прошлого года первую строчку в рейтинге самых богатых украинцев занимает олигарх Ринат Ахметов, состояние которого по сравнению с 2013 годом сократилось в шесть раз, до 2,8 млрд долларов. Об этом сообщалось в рейтинге, который украинский Forbes публикует впервые с 2016 года.