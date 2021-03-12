Украинская писательница Лора Подгорная обозвала посла Израиля на Украине Джоэля Лиона «жидо-рашистским провокатором» и призвала власти проверить его предков на причастность к «красному террору». Соответствующий пост она написала в Facebook 12 марта

«Знаете, я на самом деле убеждена, тому шлимазлу, израильскому послу Джоэлю Лиону, этому позорному жидo-рашисткому провокатору было совсем не сложно загуглить имя "Ирина Рейхенберг". Или можно подумать, он дипломат и не знает этой истории, как семья Шухевича еврейскую девочку спасала, как ОУНовцы наладили целую систему спасения евреев от рук гестапо. Или тысячи других фактов и историй. Но оно, чудовище, служит не своему народу. Не Израилю. Он — типичная промосковская совковая марионетка, говорящими головами с промытыми мозгами. И еще надо исследовать, где были его деды во времена красного террора», — написала Подгорная.

Также она призвала СМИ разузнать о его связях с «промосковской пятой колонной — рабиновичско-долинской нечистью». Почему Украинский институт национальной памяти не вправе определять, кто спасал евреев, а кто нет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее посол Израиля Джоэль Лион потребовал от Украины отменить решение о переименовании стадиона в Тернополе в честь нацистского коллаборациониста Романа Шухевича. После этого в украинском сегменте соцсетей разразился скандал.

Шухевич командовал созданным немецкими нацистами батальоном «Нахтигаль», который участвовал в еврейском погроме во Львове в июне-июле 1941 года. В частности, его представители пытали и убивали евреев в тюрьме Бригидки.

Лора Подгорная — писательница, автор серии книг про приключения украинского «Дежймса Бонда» Марка Шведа.