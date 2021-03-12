Жесткий карантин на Украине могут ввести, если медицинская система окажется на грани коллапса. Об этом 12 марта заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24»

По его словам, власти пока не рассматривают внедрение международных свидетельств о проведении иммунизации. Третья волна: заболеваемость COVID-19 на Украине снова резко растет © РИА Новости, Антон Вергун | Перейти в фотобанк

«В мире вакцинировали 0,8% всего населения, поэтому делать привилегии для вакцинированных при пересечении границ или посещении любых учреждений — это преждевременная акция. Сегодня нет равного доступа для всех желающих сделать прививку. Поэтому мы должны понимать: вакцинация — это, прежде всего, сегодня защита групп риска и предотвращение негативных последствий», — сказал Ляшко.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока в страну поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. При этом многие медики и обычные украинцы не доверяют индийской вакцине и отказываются от прививки.