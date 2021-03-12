По его словам, в последнее время он получает информацию от контролирующих органов, что многие субъекты хозяйствования в городе нарушают карантинные требования, тем самым создавая угрозу распространения инфекции.
Он заявил, что поручил усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений этими учреждениями.
«В случае необходимости таким учреждениям, если будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, которые будут предоставлены, будет идти речь об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей», — заявил мэр Тернополя.
Он добавил, что отключения коммуникаций — это вынужденная мера для того, чтобы избежать распространения коронавируса и не допустить введения «красной зоны» карантина в регионе.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.
Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.