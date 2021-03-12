Развлекательным учреждениям в Тернополе будут отключать воду, отопление и другие коммуникации за нарушение карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом 12 марта заявил мэр города Сергей Надал в Facebook

По его словам, в последнее время он получает информацию от контролирующих органов, что многие субъекты хозяйствования в городе нарушают карантинные требования, тем самым создавая угрозу распространения инфекции. Премьер Украины заявил о начале третьей волны коронавируса в стране © kmu.gov.ua

Он заявил, что поручил усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений этими учреждениями.

«В случае необходимости таким учреждениям, если будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, которые будут предоставлены, будет идти речь об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей», — заявил мэр Тернополя.

Он добавил, что отключения коммуникаций — это вынужденная мера для того, чтобы избежать распространения коронавируса и не допустить введения «красной зоны» карантина в регионе.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.

Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.