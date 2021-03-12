Пираты напали на танкер у берегов Бенина и похитили 15 членов экипажа, среди которых были украинцы, румыны и филиппинцы. Об этом 12 марта сообщает профильный ресурс Splash

Зеленский поприветствовал вернувшихся из пиратского плена украинцев © пресс-служба президента Украины По данным издания, накануне на борт поднялись 9 вооруженных человек и захватили 15 моряков. Всего в экипаже был 21 человек. Остальные 6 остаются на борту. Они не пострадали.