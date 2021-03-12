«Сейчас главный приоритет компании — установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми властями, которые были уведомлены сразу после инцидента», — говорится в заявлении нидерландской компании De Poli Shipmanagement, которой принадлежит танкер.
По данным издания, накануне на борт поднялись 9 вооруженных человек и захватили 15 моряков. Всего в экипаже был 21 человек. Остальные 6 остаются на борту. Они не пострадали.