Процесс легализации игорного бизнеса на Украине тормозит несовершенность закона, который позволяет работать в тени. Об этом говорится в материале на сайте «РБК-Украина», опубликованном 12 марта

По словам члена комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Марьяна Заблоцкого («Слуга народа»), органы власти и правопорядка не особо борются с «теневым» игорным рынком. Также он отметил, что на Украине отсутствует онлайн-мониторинг, а без него контролировать индустрию, особенно онлайн-игр, будет проблематично. По закону на его запуск у власти есть два года.

Как отметила глава общественной организации «Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине» Елена Мочалова, действующий закон в полной мере не удовлетворяет нужды офлайн-бизнеса. Экс-депутат Рады описал, что на самом деле получится, когда на Украине легализуют казино © РИА Новости, Артур Лебедев | Перейти в фотобанк

«Сейчас в Украине будет пара тысяч нелегальных точек. Я уверена, что этот теневой сегмент экономики мы вряд ли сможем сейчас искоренить. Бизнесу будет дешевле заплатить за "крышу" тем правоохранительным структурам, которые уже привыкли этим заниматься, чем пройти все круги ада для покупки лицензии», — объяснила она.

Также она отметила, что классификацию гостиниц должна проводить специальная комиссия Государственного агентства развития туризма. Однако она еще полностью не заработала, поэтому некоторые отели не могут подтвердить категорию звезд. Проблемным остается вопрос отсутствия норм по сертификации игрового оборудования.

На Украине 13 августа прошлого года начал действовать закон о легализации игорного бизнеса. Ожидалось, что президент Владимир Зеленский наложит вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку, однако закон был подписан и опубликован.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены на Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.