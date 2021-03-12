Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обвинил сотрудников закрытых из-за санкций против сопредседателя «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука телеканалов в том, что они якобы не придерживаются журналистских стандартов. Об этом он сказал в эфире канала «1+1» 11 марта

Гость ток-шоу, депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич отметил, что вещание «Первого независимого» было заблокировано неправовым образом, бездоказательно и без принятия судебного решения. Отключение на Украине «Первого Независимого»: Божья кара или чистый криминал? © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Эти журналисты, которые работали на трех закрытых каналах, — Бог им судья! Вряд ли их работа соответствует элементарным стандартам журналистики», — заявил Ткаченко.

Также министр культуры обвинил журналистов закрытых каналов в работе по «темникам Кремля» и пояснил, что поэтому их нельзя назвать свободными медиа, которые нужно защищать.

Ранее группа журналистов, работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK, объединилась и запустила вещание нового канала — «Первого независимого». Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБУ.

«Первый независимый» продолжает трансляцию в YouTube.