Гость ток-шоу, депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич отметил, что вещание «Первого независимого» было заблокировано неправовым образом, бездоказательно и без принятия судебного решения.
«Эти журналисты, которые работали на трех закрытых каналах, — Бог им судья! Вряд ли их работа соответствует элементарным стандартам журналистики», — заявил Ткаченко.
Также министр культуры обвинил журналистов закрытых каналов в работе по «темникам Кремля» и пояснил, что поэтому их нельзя назвать свободными медиа, которые нужно защищать.
Ранее группа журналистов, работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK, объединилась и запустила вещание нового канала — «Первого независимого». Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБУ.
«Первый независимый» продолжает трансляцию в YouTube.
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