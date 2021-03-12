«Друзья! Возвращаюсь… Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей», — говорится в сообщении.
Поворозник отметил, что готов справиться с новыми вызовами в виде пандемии и ее последствий для экономики города, а также с работой над обновлением инфраструктуры столицы.
14 апреля 2020 года сотрудники СБУ заподозрили Поворозника в том, что он через посредника требовал взятку в 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика.
Поворозник отметил, что не собирается уходить с должности в столь ответственный для столицы момент, но уже 17 апреля Кличко заявил, что его заместитель написал заявление об отстранении.
Также Кличко на заседании Киевсовета заявил, что намерен вернуть к исполнению обязанностей своего первого заместителя Поворозника, если подозрение окажется неподтвержденным. Тогда же он сказал, что не намерен покрывать коррупционеров и настаивает на тщательном расследовании.