«Говорить о том, в каком именно формате это (национализация "Мотор Сич". — Ред.) будет, пока нельзя. СНБО обратило внимание на этот вопрос, и это точно вопрос национальной безопасности. И в ближайшее время мы этот вопрос урегулируем и представим законопроект. Думаю, речь идет о двух-трех неделях», — сказал Корниенко.
Вместе с тем он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается. Он подчеркнул, что любой процесс по «Мотор Сич» должен быть «юридически безупречным».
В конце января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.
В четверг, 11 марта, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.