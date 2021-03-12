Законопроект о национализации предприятия «Мотор Сич» в Запорожье будет представлен в ближайшие две-три недели. Об этом 12 марта сообщил в кулуарах форума для глав объединенных территориальных общин «Эффективные бюджеты» глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина

«Говорить о том, в каком именно формате это (национализация "Мотор Сич". — Ред.) будет, пока нельзя. СНБО обратило внимание на этот вопрос, и это точно вопрос национальной безопасности. И в ближайшее время мы этот вопрос урегулируем и представим законопроект. Думаю, речь идет о двух-трех неделях», — сказал Корниенко.

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В конце января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.

В четверг, 11 марта, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.