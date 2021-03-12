Чемпионат Европы по футболу состоялся на Украине и в Польше в 2012 году, но спустя девять лет Киев так и не решил ряд проблемных вопросов, связанных с его организацией и проведением. Об этом 12 марта сообщается на сайте Кабмина Украины

«Реализация плана мероприятий позволит начать решение проблемных вопросов, связанных с проектами, которые реализовывались в рамках подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Днепровский журналист рассказал, как Коломойский оставил город без Евро-2012 © скриншот с видео "Радіо Свобода" Олег Немчинов провел совещание. Обсуждался вопрос средств, которые в 2012 году заняло государство на Евро-2012. Также говорили о проектах под чемпионат, которые до сих пор так и не воплотили до конца.

В 2012 году госпредприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» («Фининпро») позаимствовало деньги для воплощения ряда проектов в рамках подготовки к европейскому футбольному первенству. За эти деньги Мининфраструктуры и Госагентство инфраструктурных проектов («Укринфрапроект») с 2016 года пыталось завершить те проекты и достроить ряд объектов.

Речь идет, в частности, о достройке инфраструктуры аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого.