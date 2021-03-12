Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил вернуть в госсобственность «Мотор Сич», в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Китайские инвесторы подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов.
«Это нереально. Мы уже видели опыт национализации на Украине. У нас это было с "Криворожсталью", хотя там немного другая была причина и настроения. Особенность национализации "Мотор Сич" в том, что она жестко ударит по инвестклимату на Украине», — отметил Амелин.
По словам эксперта, любая страна после такого шага будет защищать своих инвесторов и «Украине никогда больше руку не подаст». Он отметил, что попытка забрать собственность создаст прецедент, который в будущем будет останавливать других инвесторов, которые хотели бы поучаствовать в приватизации на Украине.
Амелин также сомневается, что в парламенте хватит голосов для подобного решения.