После санкций США против украинского олигарха Игоря Коломойского у бизнесмена ухудшились отношения на Банковой, где расположен Офис президента Украины. Об этом 11 марта в эфире «24 канала» рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка

По его словам, многие от него «открестились», поскольку поняли, что дружба и партнерство могут нанести вред их активам.

«Я думаю, это сигнал украинской власти о том, что Коломойский — токсичное лицо, а бизнес-контакты с ним могут закончиться также санкциями или мерами уголовного принуждения со стороны компетентных органов США и Украины. Мне интересно было, когда Игорь Палица сказал, что он — давний друг Игоря Коломойского, но ни в коем случае не бизнес-партнер. Вот вам и результаты этих санкций», — заявил он.

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского Игоря Коломойского и его семьи.

Европейский союз поддержал санкции США, отметив, что в режиме санкций Евросоюза нет «критерия, позволяющего применять санкции против лиц, ответственных за коррупцию».