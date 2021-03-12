Деснянский суд Чернигова оштрафовал украинца на 14 450 гривен (около 37 тысяч рублей) за негативные высказывания в соцсетях о президенте Владимире Зеленском и партии «Слуга народа». Об этом 12 марта сообщается в Реестре судебных дел

По данным следствия, в октябре 2019 года обвиняемый на своей странице в запрещенной на Украине соцсети «Одноклассники» разместил два поста, в которых призывал свергнуть Зеленского и депутатов Верховной Рады от «Слуги народа», а также «вернуть власть народу Украины». «Пир во время чумы»: украинцы осудили Зеленскую за неуместный призыв © Instagram Елена Зеленская

«Президент хочет сделать из Украины колонию для своих западных хозяев! Все, что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся — направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но мы — не рабы! Пора остановить зеленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой Зе-режим! Вернем силой власть народу и демократию в стране!» — говорится в публикации.

Второй пост мало чем отличался от первого.

Суд состоялся 5 марта. Мужчину признали виновным в публичном призыве к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти. Также его признали виновным в распространении материалов с призывами к совершению таких действий.

Ситуация с призывами свергнуть власть на Украине получила широчайший резонанс и в другом деле. В 2019 году депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина вместе с бывшей участницей военных действий в Донбассе Марусей Зверобой обсуждали вероятность физического устранения Зеленского, записывая при этом совместное видео. После этого Госбюро расследований завело на них уголовное дело. Суд длится до сих пор. В мае 2020 года Печерский суд Киева продлил Федине в качестве меры пресечения личное обязательство.

При этом Зверобой заявила о намерении стать депутатом Рады, она выдвинута партией Петра Порошенко на довыборах в Ивано-Франковске.