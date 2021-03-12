В Министерстве иностранных дел РФ предупредили Киев о недопустимости попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе. Об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в ведомстве 12 марта, передает РИА Новости

«Хотели бы предостеречь киевский режим, "горячие головы", которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль следит за ситуацией в Донбассе и выражает обеспокоенность в связи с обострением конфликта на линии соприкосновения. Он отметил, что, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, есть опасность провокаций.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.