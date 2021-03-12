Украинский дизайнер Жан Грицфельдт порекомендовал женщинам страны обратить внимание на пять предметов гардероба, которые весной 2021 года обязательно должны быть у любой модницы. Об этом 11 марта написал сайт Fashion.24

Зеленская опозорилась из-за наряда на форуме о моде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Не знаю, заметили ли вы, но сейчас чаще, чем раньше, можно встретить прохожих в спортивных костюмах. А все потому, что за время карантина люди еще больше привыкли одеваться максимально удобно. Я не говорю, что это какой-то тотальный глобальный тренд, это лишь одно из направлений в моде этого года», — отметил специалист по моде.

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«Белье уже длительное время является не просто чем-то функциональным, а полноценной частью гардероба. Девушки носят лифы, напоминающие бюстгальтеры, как полноправную деталь образа», — заявил Грицфельдт.

Также он посоветовал этой весной добавить в свой гардероб побольше оранжевого цвета, но не забывать при этом и о трендовых полосатом и цветочном принтах.