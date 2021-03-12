По мнению Грицфельдта, первое, что сейчас стоит купить, — это маска и перчатки. И то, и другое, уверен дизайнер, должно гармонировать с образом, поэтому комплектов защитных средств он посоветовал купить несколько. На втором месте в трендах нынешней весны — спортивный костюм.
«Не знаю, заметили ли вы, но сейчас чаще, чем раньше, можно встретить прохожих в спортивных костюмах. А все потому, что за время карантина люди еще больше привыкли одеваться максимально удобно. Я не говорю, что это какой-то тотальный глобальный тренд, это лишь одно из направлений в моде этого года», — отметил специалист по моде.
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Обязательно иметь в гардеробе этой весной нужно длинное платье, новинку этого года топ из цепочек и нижнее белье.
«Белье уже длительное время является не просто чем-то функциональным, а полноценной частью гардероба. Девушки носят лифы, напоминающие бюстгальтеры, как полноправную деталь образа», — заявил Грицфельдт.
Также он посоветовал этой весной добавить в свой гардероб побольше оранжевого цвета, но не забывать при этом и о трендовых полосатом и цветочном принтах.