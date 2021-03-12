Украинская певица Настя Каменских показала украинкам гардеробную в своем загородном доме, где живет с мужем — продюсером Алексеем Потапенко (Потапом). Соответствующие снимки она выложила в Instagram 11 марта

На фото артистка позирует в белой кофте и джинсовых шортах, видно, что находится она в гардеробной, где с одной стороны висит одежда, а с другой — аккуратно на полочках стоит обувь исполнительницы.

«Every day is a Grls' Day», — подписала пост Каменских, что в переводе на русский значит «Каждый день — женский день».

По данным СМИ, Потап сейчас на отдыхе с сыном от первого брака, поэтому весь дом в распоряжении артистки.

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За продюсером Алексеем Потапенко Каменских замужем с 2019 года. У Потапа от первого брака остался сын, сейчас мальчику 12 лет, у певицы детей пока нет.