Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в интервью РИА Новости 12 марта заявила о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

По ее словам, свои намерения она согласовала с МИД РФ.

Поклонская отметила, что согласно созданному имиджу Зеленский «простой и доступный для людей», однако предположила, что он вряд ли решится на встречу. Тем не менее она пригласила президента Украины начать диалог. Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев | Перейти в фотобанк

«Я за движение вперед и за развитие. В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду», — сказала Поклонская.

Она отметила, что запрет русского языка для украинцев — это продолжение раскола.

«Я украинка, для меня родной язык — русский. И таких, как я, в Украине большинство. То есть украинская власть отказывается от культуры собственного народа, языка своих предков. А потом, может быть, мы услышим, что Россия виновата в "аннексии" русского языка в Украине. Ровно как с Крымом. Сами от нас отказались, а теперь непрекращающаяся шарманка "у нас забрали Крым"», — добавила политик.

СНБО Украины на заседании 11 марта принял решение проверить обстоятельства заключения в апреле 2010 года Харьковских соглашений, которые регламентировали пребывание Черноморского флота РФ в тогда еще украинском Крыму, взамен чего Киев получал от Москвы скидку на российский газ.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования.