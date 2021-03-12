По ее словам, свои намерения она согласовала с МИД РФ.
Поклонская отметила, что согласно созданному имиджу Зеленский «простой и доступный для людей», однако предположила, что он вряд ли решится на встречу. Тем не менее она пригласила президента Украины начать диалог.
«Я за движение вперед и за развитие. В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду», — сказала Поклонская.
Она отметила, что запрет русского языка для украинцев — это продолжение раскола.
«Я украинка, для меня родной язык — русский. И таких, как я, в Украине большинство. То есть украинская власть отказывается от культуры собственного народа, языка своих предков. А потом, может быть, мы услышим, что Россия виновата в "аннексии" русского языка в Украине. Ровно как с Крымом. Сами от нас отказались, а теперь непрекращающаяся шарманка "у нас забрали Крым"», — добавила политик.
СНБО Украины на заседании 11 марта принял решение проверить обстоятельства заключения в апреле 2010 года Харьковских соглашений, которые регламентировали пребывание Черноморского флота РФ в тогда еще украинском Крыму, взамен чего Киев получал от Москвы скидку на российский газ.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования.