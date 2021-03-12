Люди, которые принимали решение о ратификации Харьковских соглашений 2010 года, уже давно вне украинской политики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

«Можно, конечно, притягивать туда за уши [экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Сергея] Левочкина, но с Левочкиным сейчас все дружат на Банковой, как обычно», — отметил эксперт.

Сергей Белашко: Украина может забыть о рынках Китая после решения СНБО © Facebook, Сергей Белашко

«Что это не просто клоуны, отставшие от цирка, а серьезные государственники, которые бдят и стоят на страже», — добавил политолог.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».

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