«Можно, конечно, притягивать туда за уши [экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Сергея] Левочкина, но с Левочкиным сейчас все дружат на Банковой, как обычно», — отметил эксперт.
Он добавил, что такое решение было принято, чтобы показать солидность и состоятельность участников заседания СНБО.
«Что это не просто клоуны, отставшие от цирка, а серьезные государственники, которые бдят и стоят на страже», — добавил политолог.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».
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