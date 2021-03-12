Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал пародию на другую знаменитость, Ольгу Фреймут, которая дает всем желающим уроки этикета в социальных сетях. Остапчук решил показать свою версию в Instagram 11 марта

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«Как правильно поднять то, что упало. Вдохновлялся Ольгой Фреймут», — подписал видео ведущий.

В его варианте роль упавшего предмета сыграла гиря в спортзале, с помощью которой он напомнил подписчикам, что поднятие тяжестей с сомкнутыми ногами может привести к повреждению суставов, поэтому брать предметы с пола лучше всего по всем правилам спортивной нагрузки, как именно — он показал в ролике.

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Уроки этикета от Ольги Фреймут уже стали на Украине предметом шуток. Пародировали ее в том числе и коллеги-артисты: певица Анастасия Приходько и ведущая Леся Никитюк.

Ранее Фреймут рассказывала, как использовать смайлики в переписке согласно этикету, как правильно держать бокал, как носить очки и пользоваться салфеткой, а пожелание приятного аппетита ведущая назвала советским атавизмом.