Решение о национализации предприятия «Мотор Сич» стало ударом по кооперации Украины и Китая и по инвестициям в Украину в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Кирилл Молчанов

«Это серьезный удар по инвестициям в Украину в целом. Потому что мы видим, что СНБО может лишить инвестора своего имущества под любым предлогом», — сказал Молчанов.

Он отметил, что Украина не сможет компенсировать инвесторам убытки на сумму 3,5 млрд долларов, и те вновь подадут в суд и выиграют его. «Мотор Сич» и массовая госизмена в Раде: что решил СНБО © president.gov.ua

Молчанов подчеркнул, что стратегически решение о санкциях и национализации «Мотор Сич» — очень глупый шаг для украинского государства.

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Ранее, на заседании в январе, СНБО ввел на три года санкции против акционеров компании «Мотор Сич». В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. В свою очередь, китайские инвесторы подали иск в международный арбитраж на сумму 3,5 млрд долларов.

На заседании 11 марта Совет принял решение о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства. Инвесторам пообещали компенсации.