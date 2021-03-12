На Украине до конца года должен заработать механизм сооплаты за медицинские услуги – он предполагает доплату от пациента, если тот хочет получить помощь не от обычного, а от хорошего врача. Об этом в четверг 11 мая в своем Facebook сообщил народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

По словам нардепа, он обсудил этот вопрос c директором Офиса здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID) Беном Зиннером.

Он напомнил, что в 2017 году был принят закон о государственных финансовых гарантиях.

«Некоторые политики-популисты под лозунгом бесплатной медицины добились изъятия пункта о сооплате из законопроекта. За четыре года внедрения медицинской реформы мы увидели, что этот шаг был ошибочным», — заявил депутат.

Украинская медицина — в развалинах: нет современных лекарств, врачей и гарантий © AP, Evgeniy Maloletka

«Возникает вопрос — как вывести эти средства из тени? Один из механизмов — сооплаты. Мы предлагаем ввести ее для тех услуг, которые не входят в гарантированные государством пакеты. Например, гражданин хочет, чтобы его оперировал известный хирург. НСЗУ платит за проведение операции, а пациент доплачивает разницу между тарифами обычного хирурга и известного профессора», — написал нардеп.

По его словам, сегодня этот механизм работает нелегально — пациент просто договаривается с врачами и платит за операцию в конверте.

В настоящее время, сообщил Радуцкий, в Комитете по вопросам здоровья нации создана рабочая группа для обсуждения вопросов страховой медицины. К ней уже присоединились представители НСЗУ, Национального банка Украины, руководители коммунальных и частных медицинских учреждений, профессиональных объединений страховых компаний.

Он также отметил, что предложил предложил USAID присоединиться к рабочей группе, предоставить техническую и экспертную помощь во внедрении соплатежей. Также к рабочей группе, по словам депутата, скорее всего присоединятся представители Всемирного банка и ВОЗ.