По словам нардепа, он обсудил этот вопрос c директором Офиса здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID) Беном Зиннером.
Он напомнил, что в 2017 году был принят закон о государственных финансовых гарантиях.
«Некоторые политики-популисты под лозунгом бесплатной медицины добились изъятия пункта о сооплате из законопроекта. За четыре года внедрения медицинской реформы мы увидели, что этот шаг был ошибочным», — заявил депутат.
Радуцкий отметил, что уровень неофициальных платежей в области здравоохранения составляет 95 млрд грн. Но при этом Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает средств для полного финансирования программы медицинских гарантий.
«Возникает вопрос — как вывести эти средства из тени? Один из механизмов — сооплаты. Мы предлагаем ввести ее для тех услуг, которые не входят в гарантированные государством пакеты. Например, гражданин хочет, чтобы его оперировал известный хирург. НСЗУ платит за проведение операции, а пациент доплачивает разницу между тарифами обычного хирурга и известного профессора», — написал нардеп.
По его словам, сегодня этот механизм работает нелегально — пациент просто договаривается с врачами и платит за операцию в конверте.
В настоящее время, сообщил Радуцкий, в Комитете по вопросам здоровья нации создана рабочая группа для обсуждения вопросов страховой медицины. К ней уже присоединились представители НСЗУ, Национального банка Украины, руководители коммунальных и частных медицинских учреждений, профессиональных объединений страховых компаний.
Он также отметил, что предложил предложил USAID присоединиться к рабочей группе, предоставить техническую и экспертную помощь во внедрении соплатежей. Также к рабочей группе, по словам депутата, скорее всего присоединятся представители Всемирного банка и ВОЗ.