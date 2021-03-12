Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 11 марта принял решение вернуть в собственность государства запорожское предприятие по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич».
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Белашко, после решения СНБО украинские производители сельхозпродукции и металлургии смогут забыть о китайских рынках очень быстро.
Ситуация вокруг завода обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия. Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».