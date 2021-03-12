Внучка украинской певицы Софии Ротару 19-летняя София Евдокименко похвасталась новым фото, сделанным в США, где живет девушка. Соответствующий пост она разместила в Instagram 12 марта

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На снимках она позирует на пешеходном переходе в образе, который модницы называют «тотал блэк», одевшись во все черное. Евдокименко дополнила короткое кожаное платье грубыми ботинками на платформе, тем самым подчеркнув стройность ног.

В качестве геолокации прогулки девушка указала самую известную улицу Нью-Йорка — Манхэттен.

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София Евдокименко живет в США и учится в нью-йоркском Parsons For Design. Отец девушки — единственный наследник украинской певицы Софии Ротару, у которого есть еще 26-летний сын Анатолий, который также живет в Америке.

Как известно, Ротару-младшая встречается с 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым. В 2018 году мужчина попал в американский рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».