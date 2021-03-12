По словам Молчанова, Зеленский перешел к беспредельным решениям, которые слабо укладываются в рамки законности, и, судя по последним заседаниям СНБО, эта практика будет продолжаться.
«Зеленскому понравилось, обходя все юридические процедуры, устрашать своих оппонентов. И я не исключаю, что в будущем они придумают запрещать партии через СНБО и производить аресты», — сказал он.
Политолог допустил, что СНБО в дальнейшем будет заниматься национализацией имущества олигархов и санкциями против их оппонентов, хотя это тоже незаконно.
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На заседании 11 марта СНБО поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года и допустил возможность предъявления депутатам обвинений по статье о госизмене. Также обсуждались приватизация предприятия «Мотор Сич» и продление санкций против российских банков.