В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое состоялось в четверг, 11 марта, представители украинской власти рассмотрели несколько стратегически важных для страны решений, в том числе приватизацию предприятия «Мотор Сич» и санкции против российских банков

Запорожское предприятие по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич» будет возвращено в собственность государства, как об этом ранее заявлял депутат парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Стоит отметить, что после экспроприации завода китайские инвесторы «Мотор Сич» подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов.

Национализация также может коснуться газораспределительной компании «Донецкоблгаз», которая неделю назад оказалась в центре скандала, отключив от теплоснабжения жителей Донецкой области из-за долгов коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго».

Кроме того, на заседании было принято решение на три года продлить санкции против двух российских банков. Какие именно банки попадут под ограничения, не уточняется.

Сергей Белашко: Украина может забыть о рынках Китая после решения СНБО © Facebook, Сергей Белашко

При этом одной из самых резонансных тем стал российско-украинский договор, вошедший в историю как Харьковские соглашения, подписанные Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в 2010 году. Документ регламентировал пребывание Черноморского флота в тогда еще украинском Крыму взамен на скидку на российский газ.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, этот договор открыл дорогу для «оккупации Крыма».

«СБУ будет выяснять, по каким причинам это происходило. Общество должно знать. Там есть действующие депутаты и действующие олигархи, этот список будет очень интересный», — сказал Данилов.

Подробнее о том, что обсуждалось на заседании СНБО, можно прочесть в статье на сайте Украина.ру.