За последние сутки коронавирус выявили почти у 13 тыс. украинцев. Об этом 12 марта сообщил в Facebook глава Минздрава Украины Максим Степанов

За 11 марта на Украине коронавирус подхватили 12 946 человек. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

Госпитализировано 3 843 пациента. Выздоровели 4 630 человек, скончались 230. Ученый предрек Украине катастрофу из-за третьей волны COVID-19 © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Житомирской (1310) и Винницкой (940) областях, в Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Всего за время пандемии на Украине заразились коронавирусом 1 438 468 человек. Выздоровели 1 214 876 человек, скончались 27 915.

Днем ранее украинский Минздрав сообщал о почти 10 тыс. заболевших COVID-19. Накануне премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна заболеваемости коронавирусом.

На Украине адаптивный карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. Пока в страну поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.