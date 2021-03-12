Утром 12 марта в Подольском районе Киева загорелся дом престарелых. Об этом сообщает Государственная спасательная служба (ГСЧС) Украины в Telegram

Пожар вспыхнул в 05:51 (05:51 мск) в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11-б. Загорелась кровля трехэтажного здания, в котором был оборудован дом для престарелых. Равнодушие убивает. В Харькове сгорел дом престарелых © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

«В 6:55 (07:15 мск. — Ред.) пожар локализован на площади 100 квадратных метров, а в 7:17 — ликвидирован», — говорится в сообщении.

В здании находились 65 человек пожилого возраста и 15 сотрудников. Их эвакуировали. Жертв и пострадавших нет.

В тушении огня были задействованы 35 пожарных и 8 единиц техники.

Ранее, 21 января, в Харькове произошел пожар в нелегально работавшем доме для престарелых. В результате пожара погибли 15 человек. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.