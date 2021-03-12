Российский музыкальный критик Сергей Соседов на днях стал гостем украинской программы «Ходят слухи», вышедшей на YouTube, где озвучил свое мнение по поводу отхода Крымского полуострова Украине при распаде Советского Союза

«Хоть черта лысого»: Соседов призвал не переоценивать «Евровидение» © Сергей Соседов Бориса Ельцина привела к тем последствиям, которые сейчас пожинает не только постсоветское пространство, но и весь мир.

Ведь своим «широким» жестом в виде передачи Крыма Украине, уверен критик, Ельцин нарушил права огромного количества людей, которые не были готовы оказаться там, где в итоге оказались, у них просто никто ничего не спрашивал.

«Это что вообще за разговор, что за поведение президента? С какой стати ты даришь Крым? Он что, твоя собственность? Его с тем же успехом можно было передать Узбекистану или Киргизии», — заявил критик.

Соседов привел в пример слова своих друзей, которые много лет живут в Крыму, о том, что люди не хотели в 1991 году оказаться в составе Украины, и если бы им дали право выбора, они предпочли бы Россию, что они в итоге и сделали в 2014 году на референдуме.

Читайте также: Соседов ответил, смогут ли Россия и Украина помириться.

В 2015 году россиянина Сергея Соседова освободили от должности члена жюри украинского шоу «Х-Фактор», где он работал пять лет, потому что «СБУ не одобрила» его кандидатуру.

Чуть позже критику запретили въезд на Украину, сочтя угрожающим национальной безопасности страны, а в 2017 году данные Соседова попали в скандально известную базу «Миротворец», где его обозначили как антиукраинского пропагандиста и украинофоба.