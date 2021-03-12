«Хоть черта лысого»: Соседов призвал не переоценивать «Евровидение»
«Хоть черта лысого»: Соседов призвал не переоценивать «Евровидение»
© Сергей Соседов
Соседов считает, что политика первого президента России Бориса Ельцина привела к тем последствиям, которые сейчас пожинает не только постсоветское пространство, но и весь мир.

Ведь своим «широким» жестом в виде передачи Крыма Украине, уверен критик, Ельцин нарушил права огромного количества людей, которые не были готовы оказаться там, где в итоге оказались, у них просто никто ничего не спрашивал.

«Это что вообще за разговор, что за поведение президента? С какой стати ты даришь Крым? Он что, твоя собственность? Его с тем же успехом можно было передать Узбекистану или Киргизии», — заявил критик.

Соседов привел в пример слова своих друзей, которые много лет живут в Крыму, о том, что люди не хотели в 1991 году оказаться в составе Украины, и если бы им дали право выбора, они предпочли бы Россию, что они в итоге и сделали в 2014 году на референдуме.

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В 2015 году россиянина Сергея Соседова освободили от должности члена жюри украинского шоу «Х-Фактор», где он работал пять лет, потому что «СБУ не одобрила» его кандидатуру.

Чуть позже критику запретили въезд на Украину, сочтя угрожающим национальной безопасности страны, а в 2017 году данные Соседова попали в скандально известную базу «Миротворец», где его обозначили как антиукраинского пропагандиста и украинофоба.