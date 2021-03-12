В США ожидают продолжения расследования деятельности украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил директор Института Маккейна, бывший специальный представитель Госдепа США на Украине Курт Волкер, сообщил Интерфакс-Украина 11 марта

«Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его (Игоря Коломойского. — Ред.) криминальную активность в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это "Приватбанк", из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков», — сказал Волкер в ходе public talk в Киеве.

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского

В Госдепе убеждены, что Коломойский пытается подорвать «демократические процессы» на Украине.

Ранее Вашингтон объявил, что ввел санкции против Коломойского и запретил ему въезд в страну. Решение связано с коррупционной деятельностью олигарха на посту губернатора Днепропетровской области при президенте Викторе Януковиче. Кроме того, в США опасаются, что Коломойский может «подрывать демократические процессы» и сейчас.

«Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну (2,6 руб). Акционеры банка Игорь Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd обратились в Хозяйственный суд Киева с иском о признании договора о выкупе банка недействительным. Пока что суд приостановил рассмотрение дела.