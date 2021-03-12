Российский музыкальный критик Сергей Соседов ответил на вопрос журналистов о референдуме в Крыму. По его словам, любой сомневающийся может приехать в регион и спросить местных жителей, за что именно они голосовали в 2014 году и почему. Об этом Соседов рассказал в эфире украинской программы «Ходят слухи», вышедшей на днях на YouTube

«Мне смешно»: Соседов обратился к СБУ © Сергей Соседов

А в 2014 году, рассказал Соседов, те же люди проголосовали за возращение региона в состав РФ. На уточняющий вопрос ведущей, действительно ли он верит в свободное волеизъявление крымчан, критик предложил ей съездить и лично спросить об этом людей, принимавших участие в референдуме.

«Я скажу честно для вашего СБУ, я не был с тех пор в Крыму, вот как он стал Россией, не потому что я боюсь, что меня не пустят на Украину, меня и так туда не пускают, но я был в Крыму, когда он был украинским, и я все время общаюсь с друзьями оттуда», — сказал Соседов.

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В 2015 году россиянина Сергея Соседова освободили от должности члена жюри украинского шоу «Х-Фактор», где он работал пять лет, потому что «СБУ не одобрила» его кандидатуру.

Чуть позже критику запретили въезд на Украину, сочтя угрожающим национальной безопасности страны, а в 2017 году данные Соседова попали в скандально известную базу «Миротворец», где его обозначили как антиукраинского пропагандиста и украинофоба.