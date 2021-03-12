Директор пресс-офиса Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс назвал важные принципы, исходя из которых фонд будет дальше взаимодействовать с Украиной. Его слова 11 марта привел Укринформ

В феврале миссия МВФ завершила свою работу на Украине. Договоренность о новых кредитах достигнута не была.

«Независимость Национального банка Украины — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим», — сказал Райс.

Деньги МВФ для Украины. Что мешает «большему прогрессу» с Фондом © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна не выполнила ряд требований Международного валютного фонда, однако в ближайшие месяцы Киев готов решить все ключевые вопросы во взаимодействии с МВФ для получения новых траншей до конца года.

По мнению советника главы Офиса президента Украины Тимофея Милованова, все проблемы с МВФ страна сможет решить к лету.