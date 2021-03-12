В феврале миссия МВФ завершила свою работу на Украине. Договоренность о новых кредитах достигнута не была.
«Независимость Национального банка Украины — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим», — сказал Райс.
Он также перечислил требования и предпосылки, которые содержатся в программе МВФ для Украины. Среди них — «сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна не выполнила ряд требований Международного валютного фонда, однако в ближайшие месяцы Киев готов решить все ключевые вопросы во взаимодействии с МВФ для получения новых траншей до конца года.
По мнению советника главы Офиса президента Украины Тимофея Милованова, все проблемы с МВФ страна сможет решить к лету.