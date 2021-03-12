Для Казахстана будет очень хорошо, если темпы роста его экономики в этом году составят хотя бы 2-3%. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы © Facebook, Айдархан Кусаинов Айдархан Кусаинов выразил мнение, что узбекская экономика может добавить до 10-12% роста, в то время как Казахстан ставит своей стратегической целью добиться лишь 5% роста.

Эксперт отметил, что по нынешним постковидным временам 5% роста недостижимая для Казахстана величина, поскольку основной экспорт в Европу приходится на металл, газ и нефть, цены на которые упали из-за кризиса.

«В этом смысле опрошенный вами экономист абсолютно прав. По нынешним постковидным временам 5% роста, на мой взгляд, недостижимая для Казахстана величина. О 5% роста они могут только мечтать или, при сильном желании, «нарисовать». Но если они в текущем году выйдут на 2-3%, это уже хорошо. И то это возможно лишь при условии, если будет благоприятная конъюнктура на рынке углеводородов», — указал Грозин.

Формально Казахстан является агропромышленной страной, но в государственном бюджете доминируют поступления от продажи углеводородов, составляя в последние годы около 40%, так что сырьевая зависимость Казахстана выше, чем у России, и даже выше, чем у Азербайджана, заключил собеседник издания.

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