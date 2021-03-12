Несмотря на статус Казахстана как регионального лидера, крупные международные компании, начиная от NIKE и заканчивая легкой промышленностью, открыли свои представительства не в Казахстане, а в Узбекистане. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай © РИА Новости, Александр Натрускин Айдархан Кусаинов выразил мнение, что узбекская экономика может добавить до 10-12% роста, в то время как Казахстан ставит своей стратегической целью добиться лишь 5% роста.

«И в Казахстане всерьез обсуждают эту тему, почему это западные компании в последнее время обходят нас стороной и обхаживают наших соседей. Да потому, что у Узбекистана потенциал выше. Там можно получить самые интересные проекты в Центральной Азии», — указал эксперт.

Грозин считает, что из-за экономического кризиса сырье уже не является первостепенной ценностью, которой обладает регион, поэтому Узбекистан с его 34-миллионным населением, достаточно квалифицированным, но в то же время дешевым с точки зрения оплаты труда, смотрится привлекательнее, чем Казахстан.

К тому же Узбекистан представляет собой самую интересную страну региона в плане возможности заработать на приватизации бывшей советской общенародной собственности, в то время как в Казахстане уже все поделено и отобрать у местных элит ее активы сложно, заключил собеседник издания.

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