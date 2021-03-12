Иностранные инвесторы вложили в казахстанскую нефть десятки миллиардов за годы независимости. Но сейчас в условиях экономического кризиса это уже не настолько интересно. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай © РИА Новости, Александр Натрускин Айдархан Кусаинов выразил мнение, что узбекская экономика может добавить до 10-12% роста, в то время как Казахстан ставит своей стратегической целью добиться лишь 5% роста.

К тому же, отметил эксперт, «западное сумасшествие» по поводу зеленой энергетики не смутить и не поколебать замерзающими штатами, и Европа, которая находится на крючке у американцев, будет проводить ту же самую политику.

«Сырьевые энергетические проекты сейчас не очень интересны. Они могут быть интересны Китаю, но Пекин тоже заявил о переходе к зеленой энергетике. Да, они это будут делать не так тупо, как западные варвары, но они тоже будут сокращать долю угля, жидких углеводородов, а потом и газа в своей экономике. Подешевела нефть — подешевел и имидж Казахстана, в который республика вкладывала гигантские деньги, выстраивая образ регионального экономического лидера», — констатировал Грозин.

По макроэкономическим параметрам Казахстан еще занимает высокие позиции, но глобальные экономические процессы и темпы роста национальной экономики работают не в пользу Казахстана, а в пользу Узбекистана, заключил собеседник издания.

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