О белорусской оппозиционерке Светлане Тихановскую забудут до конца года, потому что она исчерпывает весь свой политический потенциал, и без того скудный. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Ничего кровью Лукашенко в Сочи не подписывал © Facebook, Алексей Дзермант

Эксперт отметил, что Тихановская мало кем управляет и что против нее играют недавние видеозаписи, на которых она обсуждает со своими соратниками возможность захвата административных зданий.

«Затем в интервью Гордону она признаётся, что находится на содержании литовских спецслужб и литовского государства. Все это хоронит её политические перспективы», — констатировал Дзермант.

Политолог добавил, что если весной и будут какие-то акции протеста, то они ограничатся несколькими сотнями, максимум тысячами людей в Минске, в основном из старого националистического ядра.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.