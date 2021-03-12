Россия в вопросе интеграции с Белоруссией по-прежнему будет выступать лишь донором, в то время как внутри республики никаких действий по популяризации союзных идей происходить не будет. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: У Союзного государства Белоруссии и России с Лукашенко будущего нет © Facebook, Евгений Константинов

Эксперт подчеркнул, что Россия, высказавшись в поддержку диктатуры, не получила ничего, кроме удара по симпатиям белорусов, потому что никаких подвижек в вопросе Союзного государства при Лукашенко ждать не стоит.

«Что касается Кремля, то его позицию в последнее время понять сложно. Местами она выглядит в глазах русофильских белорусов просто самоубийственной. Поэтому я не вижу никаких оснований считать, что Москва будет себя вести иначе, чем в прежние годы, то есть продолжит копать себе яму, поддерживая обанкротившийся режим», — сетует Константинов.

Нет ничего удивительного в том, что президент Лукашенко снова заговорил об этом: теперь, когда ситуация временно стабилизировалась, Лукашенко будет стараться вернуться к прежнему положению вещей, то есть к многовекторности, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.