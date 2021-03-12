Белорусский режим просто использует Россию в своих собственных целях. При президентсве Александра Лукашенко никаких подвижек в вопросе Союзного государства не будет. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: У Союзного государства Белоруссии и России с Лукашенко будущего нет © Facebook, Евгений Константинов

Нет ничего удивительного в том, что президент Лукашенко снова заговорил об этом: теперь, когда ситуация временно стабилизировалась, Лукашенко будет стараться вернуться к прежнему положению вещей, то есть к многовекторности, считает эксперт.

«Это означает, что никаких подвижек в союзном строительстве ждать не приходится. Таким образом, Россия, высказавшись в поддержку диктатуры, не получила ничего, кроме удара по симпатиям белорусов. Что касается Союзного государства, то по факту его будущего с Лукашенко никто не видит», — указал Константинов.

Он добавил, что Россия по-прежнему будет выступать лишь донором, в то время как внутри республики никаких действий по популяризации союзных идей происходить не будет.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.