Прогнозы белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской об отстранении от власти Александра Лукашенко выглядят излишне оптимистично, учитывая то обстоятельство, что диктаторские режимы обычно держатся на штыках. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: У Союзного государства Белоруссии и России с Лукашенко будущего нет © Facebook, Евгений Константинов Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию выразила мнение, что «режим Лукашенко» падет весной. В то же время сам президент Александр Лукашенко заявляет, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может.

Эксперт подчеркнул, что у Лукашенко есть прикормленная гвардия, которая будет давить любой протест, не останавливаясь ни перед чем. И чем сильнее будет нарастать недовольство, тем серьезнее будут репрессии.

«Поэтому прежние протесты в мирном формате становятся чрезвычайно опасны для их участников», — указал Константинов.

В рядах оппозиции есть много людей, готовых идти до конца, но страшно даже подумать, что может случиться, если Лукашенко почувствует реальную угрозу своему положению, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.