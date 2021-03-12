Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
То, что делает и как делает Зеленский, создает ему огромное количество врагов, притом что он оказался неспособным выстраивать систему, какую выстраивал в свое время его предшественник Петр Порошенко, пояснил эксперт.
«Его модель управления намного более хрупкая, нежели модели предшественников. Будет ли у Зеленского свой "Ростов"? К сожалению, для этого президента это вполне вероятный сценарий», — полагает Бортник.
Политолог добавил, что если Порошенко пытался играть жестко, но все же в рамках какой-то понятной системы государственного управления, то Зеленский менее опытный и менее подготовленный, и это приводит к тому, что иногда он не видит краев и выходит за писаные и неписаные рамки конкуренции политической системы.
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