Вакцинный туризм из Украины на фоне сложившейся в стране ситуации с вакцинацией неизбежен. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал киевский журналист Владимир Скачко

Скачко предположил, что огромное количество украинцев, особенно тех, кто работает в России и у кого здесь есть друзья и знакомые, приедет за прививкой российским препаратом. Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V» © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Sputnik V — это предложение гуманитарного характера по спасению человечества от страшного заболевания, а это и есть лидерство. И если это лидерство имеет под собой реальные основания, оно состоится, несмотря на коллективное противодействие, ложь и обман. Потому что Россия предлагает человечеству жизнь и здоровье», — подчеркнул журналист.

Если Украина хочет жить, ей в этом не помешают политики, коллаборационисты и компрадоры, заявил Скачко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее власти Украины запретили регистрировать в стране вакцины от коронавируса, произведенные в «стране-агрессоре».