«В том числе проблемам взаимоотношений жителей Крыма и местных чиновников. На развитие Крыма идут огромные средства, но, несмотря на все вложения, которые делает федеральный центр, очень многие позитивные вещи здесь в Крыму нивелируются местными чиновниками, доставшимися Крыму в наследство от Украины. Если бы в том числе и федеральные СМИ помогали разрешать проблемы, которые создают местечковые чиновники, это влияло бы на население Крыма в сто крат больше, чем любая пропаганда. То же самое можно сказать и о Донбассе с точки зрения облегчения жителям республик получения российского гражданства, в вопросах пересечения границы, трудоустройства и безопасности», — сказал Кочетков.
Он добавил, что если РФ в состоянии доступным ей способом обеспечить мир и спокойствие жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, то никакая украинская пропаганда не сможет на них воздействовать на протяжении следующих поколений.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.