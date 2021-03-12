Российским средствам массовой информации в Крыму нужно уделять больше внимания внутрикрымским проблемам. Такую точку зрения высказал политолог и журналист Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Крымский эксперт назвал болевые точки, по которым успешно бьет украинская пропаганда © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Он добавил, что если РФ в состоянии доступным ей способом обеспечить мир и спокойствие жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, то никакая украинская пропаганда не сможет на них воздействовать на протяжении следующих поколений.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.