«То есть на их вранье не ответим своим враньем, а [будем] говорить правду о том, что происходит. Это лучше всего разрушает идеологические конструкты, с помощью которых пытаются влиять на население и Крыма, и Донбасса», — объяснил Кочетков.
Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.