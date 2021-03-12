«Это лучше всего бьет по гнусной "российской пропаганде", и ни один "Дом" не сделает столько, сколько украинское правительство за один день. Я не встречал людей, которые бы смотрели украинское телевидение в Крыму или в Донбассе. Поэтому об эффективности украинских телеканалов, вещающих на Россию, могут рассказывать все что угодно сами сотрудники этих каналов, потому что они получают зарплату. Я не считаю, что это надо рассматривать как серьезную угрозу», — сказал Кочетков.
Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.