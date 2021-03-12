Ничто так хорошо не развенчивает «российскую пропаганду», как ежедневные артиллерийские обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик и водная блокада Крыма. Об этом заявил политолог и журналист Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Бильченко рассказала, как украинцев меняет пропаганда неонацистов © Facebook, Евгения Бильченко | Facebook, Евгения Бильченко | Перейти в фотобанк

Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.