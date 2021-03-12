«Все то, что туда (на Украину. — Ред.) попадает из наших вакцин, попадает контрабандным путем и коррупционной составляющей, и попадает к состоятельным людям, которые не готовы рисковать и прививаться сомнительной индийской вакциной. То есть она попадает только к тем, кто готов за нее заплатить. Это определенного рода бизнес, который довольно успешно действует внутри Украины», — сказал Кнырик.
Он назвал российскую вакцину от коронавируса одной из лучших в мире.
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