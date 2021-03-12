Российская вакцина Sputnik V достанется только состоятельным украинцам. Об этом сообщил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

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