Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру рассказал, должна ли Россия целенаправленно добиваться лояльности украинцев

Россия продолжит защищать русских, но Донбасс забирать не станет — Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его словам, Россия уже делает это в Донбассе и по Украине в целом, создавая условия для получения российского гражданства, чтобы люди могли уехать «с этой территории тотального беззакония».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.