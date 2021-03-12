«Если учесть, что вся государственная система Украины направлена на физическое и моральное уничтожение тех людей, которые в той или иной степени симпатизируют нашим общим ценностям, конечно же, нам их нужно защищать. Бороться за симпатии в нынешней ситуации достаточно сложно, потому что 24/7 идет промывание мозгов, и нам пока с чисто технической точки зрения противопоставить этому объективно нечего. Но защищать их всеми доступными способами, наверное, стоит», — сказал Кнырик.
По его словам, Россия уже делает это в Донбассе и по Украине в целом, создавая условия для получения российского гражданства, чтобы люди могли уехать «с этой территории тотального беззакония».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.