Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру рассказал, кого винят крымчане в бытовых проблемах, возникших после воссоединения с Россией

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Он напомнил об украинских террористических группах, которые подорвали линию электропередачи, и властях Украины, которые «дошли до абсурда и перекрыли воду, тем самым подорвав экологическую ситуацию в пока еще своей Херсонской области».

«Всем объективно понятно, кто является инициатором подобных процессов. Из этого и формируется отношение украинской власти и к Крыму, и к Донбассу. Нам на это, честно говоря, наплевать, потому что все вопросы, пусть и со своими сложностями, но постепенно решаются. Например, проблема удорожания продуктов из-за логистики решилась благодаря открытию Крымского моста и железнодорожной ветки. Достаточно сложный вопрос с электричеством тоже был решен. Что касается воды, то вопрос, пусть и с трудностями, но тоже постепенно решается. Поэтому мы уже привыкли обходиться своими силами», — объяснил руководитель информагенства.

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