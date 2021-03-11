Делегаты XVIII съезда судей не смогли избрать судью Конституционного суда Украины (КСУ), сообщила пресс-служба Совета судей 10 марта

Зеленский против Конституционного суда: ситуация зашла в тупик © пресс-служба президента Украины

Из 267 полученных делегатами бюллетеней 24 бюллетеня были признаны недействительными, 243 голоса были учтены, однако их не хватило для избрания судьи КСУ.

Так, 134 голоса получил Александр Коровайко, 109 голосов — Александр Прокопенко. Для избрания нужно было набрать 142 голоса.

«Очевидно, будет оглашаться новый конкурс и процедура будет начата сначала», — сказал глава Совета судей Богдан Монич по итогам голосования.

Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия на съезде судей до одобрения реформы Верховной Радой Украины, которая усилит влияние Запада на назначение судей в КСУ.

Украина переживает политический кризис из-за того, что работа Конституционного суда заблокирована после отстранения главы органа Александра Тупицкого.