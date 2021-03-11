Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил отрицательно на вопрос о том, хорошие ли у него отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит РБК-Украина

Разумков не подтвердил наличие у него конфликта с Зеленским. При этом в ответ на вопрос о том, хорошие ли у него отношения с главой государства, спикер рады ответил: «Нормальные, рабочие отношения». Он уточнил, что общается с Зеленским, «когда это необходимо».

«Практически каждую неделю есть общие совещания, встречи, могут быть звонки по тем или иным вопросам. Все заняты, у каждого свое направление работы», — рассказал Разумков.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

Разумков 2 февраля был единственным воздержавшимся, когда СНБО проголосовал за санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

20 февраля спикер Рады проголосовал за санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, однако высказал особое мнение.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о сборе заседания СНБО вечером 26 февраля, хотя знал, что Разумков не сможет участвовать.