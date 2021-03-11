В ответ на вопрос журналиста про обыски в Glusсo Данилов напомнил, что еще в начале февраля анонсировал «много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране».
«И если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя по отношению к государству незаконно, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите», — сказал секретарь СНБО.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственная налоговая служба (ГНС) проводят обыски в офисах автозаправочных станций Glusco.
Украинские СМИ связывают компанию с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.
По их данным, владелец сети АЗС — швейцарская фирма Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, которого называют другом Медведчука.
19 февраля Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK однопартийца Медведчука Тараса Козака.