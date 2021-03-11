Обыски в офисах сети заправок Glusсo являются частью операции по наведению порядка в стране, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 11 марта на брифинге по итогам заседания СНБО

В ответ на вопрос журналиста про обыски в Glusсo Данилов напомнил, что еще в начале февраля анонсировал «много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране».

«И если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя по отношению к государству незаконно, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите», — сказал секретарь СНБО.

Медведчука подвинули. Что дальше? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Украинские СМИ связывают компанию с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.

По их данным, владелец сети АЗС — швейцарская фирма Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, которого называют другом Медведчука.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK однопартийца Медведчука Тараса Козака.