У «Слуги народа» под контролем вся вертикаль власти на Украине, а у «Оппозиционной платформы – За жизнь» всего 44 депутата в Раде, приблизительно столько же, сколько у КПРФ в Госдуме. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру.

Игорь Лесев: Атакой на оппозицию Зеленский обнулил свои перспективы © Facebook, Игорь Лесев

Эксперт отметил, что в России всерьез никто не думает, будто бы коммунисты ведут серьезную борьбу с вертикалью Владимира Путина, и точно так же дела обстоят с противостоянием между Зеленским и «Оппозиционной платформой».

«ОПЗЖ в Украине по степени влиятельности (только по ней) можно сравнить с «навальнятами» в России. И тех, и тех поддерживает значительная часть общества. И у тех, и у тех есть явные зарубежные симпатизанты (США и Европа у либералов РФ и, соответственно, Россия у ОПЗЖ). Но критической массы не хватает, чтобы эту поддержку реализовать в победу на выборах», — указал Лесев.

Что касается атаки на ОПЗЖ, то это решение было принято под давлением США, где, как и в России, существуют схожие иллюзии, что если растет рейтинг ОПЗЖ и он даже перегнал рейтинг «слуг», то те могут прийти в итоге к власти, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.