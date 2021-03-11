В настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании неформальный лидер «СН» Владимир Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружение (тогда «Блок Петра Порошенко»).
Эксперт отметил, что в России всерьез никто не думает, будто бы коммунисты ведут серьезную борьбу с вертикалью Владимира Путина, и точно так же дела обстоят с противостоянием между Зеленским и «Оппозиционной платформой».
«ОПЗЖ в Украине по степени влиятельности (только по ней) можно сравнить с «навальнятами» в России. И тех, и тех поддерживает значительная часть общества. И у тех, и у тех есть явные зарубежные симпатизанты (США и Европа у либералов РФ и, соответственно, Россия у ОПЗЖ). Но критической массы не хватает, чтобы эту поддержку реализовать в победу на выборах», — указал Лесев.
Что касается атаки на ОПЗЖ, то это решение было принято под давлением США, где, как и в России, существуют схожие иллюзии, что если растет рейтинг ОПЗЖ и он даже перегнал рейтинг «слуг», то те могут прийти в итоге к власти, заключил собеседник издания.
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